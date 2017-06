Lautsprecher mit Siri

Apples HomePod kombiniert Sonos-Klangqualität mit Siri.

Apple will Ende des Jahres einen neuen Lautsprecher mit Sprachsteuerung namens HomePod auf den Markt bringen. Er soll die Klangqualität bisheriger Sonos-Lautsprecher mit den Sprachfunktionen von Amazons Echo kombinieren. Obwohl der Lautsprecher nur 17 cm hoch und 14 cm breit ist, verspricht Apple raumfüllenden HiFi-Sound. Erzeugt wird dieser von einem Tieftöner sowie sieben Hoch-/Mittel-Tönern, die nach allen Seiten abstrahlen. Ein Mikrofon-Array mit sechs Kapseln misst den von Wänden reflektierten Schall und richtet das Klangfeld passend auf den Raum aus. Stellt man zwei HomePods auf, arbeiten sie als Stereo-Lautsprecher zusammen.

Gesteuert wird der HomePod über Sprachkommandos, die die integrierte Assistentin Siri entgegennimmt. Dazu muss der HomePod per WLAN mit dem Internet verbunden sein. Siri gibt Auskunft zu Musikstücken, erinnert an Termine und steuert smarte Lampen sowie andere HomeKit-Geräte. Die interne Steuerung übernimmt Apples A8-Chip. Der HomePod soll im Dezember zunächst in den USA, Großbritannien und Australien ausgeliefert werden, weitere Länder folgen 2018. Der Preis beträgt in den USA 350 Dollar plus Mehrwertsteuer. (hag@ct.de)