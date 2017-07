Wunderschöner Spaziergang

Old Man’s Journey reflektiert über den Sinn des Lebens.

Video: Spieletipps

Old Man’s Journey (Windows, 8 Euro; iOS, Android, ca. 5 Euro) von Broken Rules ist eine eigenwillige Mischung aus Walking-Simulator und Plattformer. Der Spieler begleitet einen alten Mann auf seiner Reise durch eine wunderschön handgezeichnete Naturlandschaft. Um voranzukommen, muss er die einzelnen Bildebenen verschieben. Anspruchsvolle Puzzles gibt es nicht, im späteren Verlauf sind bei einer Zugreise jedoch gute Reflexe gefragt. Old Man’s Journey ist ein entspannendes interaktives Bilderbuch, in dem sich Spieler rund 90 Minuten verlieren können. (Andreas Müller/hag@ct.de)