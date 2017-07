CRM-System mit Kanban-Boards

Die Umkreissuche im Combit Relationship Manager 9 visualisiert Treffer in einer symbolischen Landschaftsansicht.

Version 9 des Relationship Managers von Combit enthält Kanban-Boards, auf denen sich Aufgaben wie beim agilen Projektmanagement per Drag & Drop verschieben und zuweisen lassen. Die Boards sollen auch das ganze Vertriebsteam zum Status der aktuellen Verkaufsprozesse auf dem Laufenden halten. In der Professional-Edition kann das Programm jetzt außerdem Adressdaten für den deutschsprachigen Raum geokodieren und per Umkreissuche filtern.

Nettopreise für CRM 9 beginnen bei 350 Euro oder 19 Euro/Monat; die Professional-Ausgabe kostet 650 Euro oder 35 Euro/Monat. Ein Update der Kaufversion ist jeweils zur Hälfte des Preises erhältlich. Außerdem gibt es eine kostenlose 45-Tage-Testversion.hps@ct.de)