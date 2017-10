Ankis Cozmo in Deutschland

Das US-Unternehmen Anki verkauft seinen Mini-Roboter Cozmo ab sofort auch in Deutschland – im Set mit einer Ladestation und drei interaktiven „Power-Cubes“, die mit je vier RGB-LED-Feldern bestückt sind. Cozmo wird per WLAN über die Cozmo-App angesteuert, die es für Android, iOS und Amazon Kindle Fire gibt. Das Smart-Device übernimmt dabei die komplette Kontrolle über Cozmo: Wie bei Ankis Overdrive-Rennbahn ist die Hardware ohne Smartphone oder Tablet nicht nutzbar.

Cozmo bringt drei mit RGB-LEDs bestückte Power-Cubes mit.

Cozmo erinnert an einen kleinen Laderoboter. Als Raupenfahrzeug ist er besonders wendig. Er ist mit einer Hebeeinheit und einem beweglichen Kopf ausgestattet. Als Gesicht trägt er ein monochromes OLED-Display, in dem ein zu seinen Aktionen und Geräuschen passend animiertes Paar Augen eingeblendet ist. Die Assoziationen mit Wall-E sind kein Zufall – laut Anki waren ehemalige Animationsspezialisten von Pixar an der Entwicklung beteiligt.

Mit dem Deutschlandstart hat Anki die Version 2.0 der Cozmo-App vorgestellt. Sie bringt eine komplett überarbeitete Bedienoberfläche mit. Neu sind vor allem die Tamagotchi-Elemente: Um den Mini-Roboter bei Laune zu halten, sollte er täglich gefüttert, repariert und bespielt werden. Dafür erhält der Nutzer sogenannte „Sparks“, die er zum Freischalten weiterer Fähigkeiten einsetzen kann.

Die App bringt eine objektorientierte Programmierumgebung mit, über die man den Roboter per Drag & Drop ansteuern kann. Zusätzlich stellt Anki unter developer.anki.com ein SDK bereit, über das sich Cozmo in Python programmieren lässt. Durch den verzögerten Deutschlandstart stehen bereits zahlreiche Programmierbeispiele von Drittanbietern im Netz – etwa eine Umsetzung des Google Assistant. Cozmo kostet 230 Euro. Zum Start gibt Anki auch eine limitierte Version in Grau heraus. (sha@ct.de)