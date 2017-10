Apples runderneuerte iPhone 8, iPhone 8 Plus und das futuristische iPhone X

Unverändert bleiben der Fingerabdrucksensor in der Home-Taste und Display-Größen, neu ist die Anpassung der Farbtemperatur ans Umgebungslicht. Das iPhone 8 kostet mit 64 GByte 799 Euro, mit 256 GByte 969 Euro. Das iPhone 8 Plus liegt mit diesen Speichergrößen bei 909 und 1079 Euro. Einige ältere iPhone-Modelle behält Apple im Programm, darunter auch welche mit der nun entfallenen Speichergröße von 128 GByte, etwa das iPhone 7 Plus für 879 Euro. ( jow@ct.de )

Das Laden per Kabel beschleunigt Apple, was allerdings ein stärkeres Netzteil als das mitgelieferte erfordert; es geht beispielsweise mit dem 29-Watt-Netzteil des MacBook, das einzeln 59 Euro kostet, zuzüglich USB-C-Lightning-Kabel für 29 Euro.

Endlich implementiert Apple auch das drahtlose Laden, und zwar nach dem recht verbreiteten Standard Qi, für den es schon viele Ladestationen gibt. Üblicherweise dauert das Qi-Laden rund doppelt so lang wie per Kabel; ob Schnellladestationen wie die von Samsung ( siehe c’t 19/2017, S. 62 ) helfen, bleibt abzuwarten.

Um die Lücke im Display zu kaschieren, sortiert iOS seine Statuszeile etwas um. In Fullscreen-Apps fehlt die ausgeschnittene Fläche einfach – bei Spielen könnte das problematisch werden, Videos profitieren vom Seitenverhältnis 2,17:1. Normale Apps kriegen vom Loch in der Statuszeile über ihnen nichts mit.

Dabei fallen die Rahmen nicht einmal besonders dünn aus: Mit über vier Millimetern sind sie weit von den Zwei-Millimeter-Seiten etwa des Samsung Note 8 entfernt und sogar breiter als die von weit günstigeren Smartphones wie dem OnePlus 5. Auch den für Kamera und Lautsprecher notwendigen Einschnitt ins Display hat man beim Essential Phone vom Ex-Android-Chef Andy Rubin schon gesehen. Aber den unteren Rand hat bisher kein Hersteller auf unter fünf Millimeter reduziert. So ist Platz für ein Display mit 5,8 Zoll in der Diagonale, obwohl das X acht Millimeter schmaler als ein iPhone 7 Plus mit 5,5-Zoll-Display ist.

Das iPhone X steuert man per Gesten statt Home-Knopf. Die Kamera wird gegenüber dem iPhone 8 Plus lichtempfindlicher. Interessenten für das über 1100 Euro teure Smartphone müssen sich aber bis November gedulden.

Nach smart kommt empathisch

Ingo Storm

Das erste iPhone konnte weniger als die Konkurrenz und war nicht einmal zuverlässig. Neu waren an ihm nur Multitouch und die dadurch möglichen Gesten. Trotzdem hatten viele Leute den Eindruck, etwas Besonderes in der Hand zu haben: ein Seifenschale gewordenes Stück Zukunft. Zehn Jahre Smartphone-Entwicklung geben ihnen – und Steve Jobs – recht.

Jetzt hat Apple es wieder getan: Lauter bekannte Zutaten und eine großer Löffel „Wir haben eine Vision“ ergeben das iPhone X: Ein obszön teures Ding, das keine einzige nützliche Funktion mehr hat als andere Smartphones auch. Und dennoch glaube ich, dass da etwas völlig Neues unterwegs ist.

Heute führt der Weg vom Wollen in meinem Kopf zum Tun des Smartphones über den Finger. Sehr, sehr selten über die Sprache. Das wird uns in vielleicht fünf Jahren genauso vorsintflutlich anmuten wie Wählscheibe und SMS.

Stattdessen wird es sich so anfühlen, als könne das Telefon Gedanken lesen. Die Gesichtserkennung als Entsperrmechanismus ist für Apple meines Erachtens nur Grundlagenforschung. Die Übertragung eines Gesichtsausdrucks auf ein Emoji ist ein Gimmick, mehr nicht. Apple will, dass das iPhone uns ansieht, was wir wollen. Aus Mimik und Haltung, angereichert durch die Messungen der Sensoren in Handy und Apple Watch, wird das iPhone ziemlich gut schließen können, womit es uns als Nächstes helfen kann.

Die Geschwindigkeit der Augenbewegung verrät, ob mein Blick das Smartphone zufällig streift – dann bleibt das Display schwarz. Wenn ich zwar hingucke, mich aber dem iPhone nicht zuwende, will ich wahrscheinlich nur wissen, warum es gerade vibriert hat – also erscheinen die Benachrichtigungen. Je nachdem, wie weit ich weg bin, werden sie größer oder kleiner angezeigt. Gescrollt wird, wenn ich nicke. Nur, wenn ich dem Telefon wirklich nahe komme, dann will ich etwas von ihm. Abhängig davon, was ich zuletzt gemacht habe und wie lange das her ist, erscheint entweder der Homescreen, eine Liste von App- oder Aktivitäts-Vorschlägen oder einfach die letzte App.

Wenn eine App eine Bestätigung braucht, muss ich nicht mehr Ok drücken. Wie ich gucke, ob ich nicke oder den Kopf schüttele, das wird dem iPhone sagen, ob es weitermachen soll oder nicht. Wenn Apple Music einen Song anspielt und ich ziehe eine Schnute, kommt gleich der nächste. Lächle ich stattdessen verträumt, landet der Titel auf einer „Gute-Laune“-Playlist, ganz ohne Tapser aufs Favoritenherzchen.

Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das iPhone X den Weg für die nächsten Jahre weist. Nur ist diesmal das Risiko für Apple viel kleiner, weil das ganz normale iPhone 8 zum ganz normalen iPhone-Preis weiterhin Milliarden in die Kasse spült, bis wirklich klar ist, wohin die Reise geht. Es wird spannend, dabei zuzusehen – her mit dem Popcorn! (it@ct.de)