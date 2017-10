NAND-Flash-Speichermodule in der Bauform Universal Flash Storage (UFS) lösen in manchen Smartphones die verbreiteten eMMC-Bausteine ab. Samsung fertigt nun auch UFS-2.1-kompatible Kombichips mit 64 und 128 GByte Kapazität für den Einsatz in Autos. Diese eUFS-Chips sollen höhere Transferraten und mehr IOPS liefern als eMMC-5.0-Bausteine, nämlich bis zu 850 MByte/s und 45.000 IOPS beim Lesen. ...