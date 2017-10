USB-Stick und externe SSD mit Verschlüsselung

Beide Datenspeicher sind nach dem heutigen Stand so sicher, dass man damit sensible Daten transportieren kann – auf die Verschlüsselung der Geräte muss man sich jedoch verlassen.

Ist der Stick einmal angeschlossen, erfreut er mit zeitgemäßen Übertragungsraten von mehr als 100 MByte/s beim Lesen und Schreiben. Der größte Vorteil der Tastatur ist die Unabhängigkeit von Hardware und Betriebssystem. Keylogger haben keine Chance, die PIN abzugreifen, und der Stick funktioniert an jedem USB-Port – etwa auch an TV-Geräten, Industriecomputern oder Messsystemen.

Nicht zertifizierte Mobilspeicher mit Verschlüsselung können zwar ebenfalls sicher sein, immer wieder aber fallen einige Produkte durch Sicherheitslücken auf. So ließen sich die Daten eines Festplattengehäuses von Xystec [2] , das sich eigentlich nur durch einen RFID-Tag freischalten lassen sollte, durch einen bereits seit fast zehn Jahren bekannten Weg [3] einfach lesen: Statt mit AES-128 wurden die Daten nur mit einer primitiven XOR-Verschlüsselung chiffriert. Auch in den externen Festplatten WD My Book und My Passport schlummerte jahrelang ein Bug, der das Auslesen der verschlüsselten Daten erlaubte [4] .

Verschlüsselt, aber offen

Ronald Eikenberg

Eine in Hardware gegossene Verschlüsselung setzt ein großes Vertrauen gegenüber den Firmware-Entwicklern voraus: In der Regel arbeiten die Systeme wie eine Black Box, in die man nicht hineinschauen kann. Selbstverschlüsselnde Speichermedien können verhindern, dass der zur Entschlüsselung nötige Krypto-Schlüssel in die falschen Hände gerät – indem er stets in einem trojanersicheren Bereich der externen Hardware verbleibt und von dort nicht ausgelesen kann. Der Nutzer schickt eine PIN oder ein Passwort ans Gerät, das es daraufhin intern überprüft und damit schließlich den Schlüssel freigibt, um die Dateien zu entschlüsseln. Das System, das auf die Daten zugreifen soll, bekommt davon im Idealfall nichts mit, und auch der Nutzer kann nach der Entschlüsselung ohne Sperren auf die Daten zugreifen.

Die Sache hat allerdings auch einen entscheidenden Haken: Leisten sich die Entwickler der Firmware einen Patzer, können möglicherweise auch Unbefugte auf die Daten zugreifen. So sind Fälle bekannt, in denen es Sicherheitsforschern gelang, die geheimen Krypto-Schlüssel aus dem Speichergerät zu extrahieren und die Daten ohne Kenntnis des Passworts zu entschlüsseln. Auch Patzer bei der Krypto-Implementierung sind denkbar.

Einblick in die Firmware erhält man meist nicht, getreu dem Motto „Security by obscurity“. Ausnahmen von der Regel sind Krypto-Speichergeräte wie der Nitrokey Storage, dessen Firmware und Hardware-Design bei GitHub einsehbar sind und unter einer freizügigen Lizenz stehen. Ich persönlich würde meine geheimen Daten ausschließlich Krypto-Lösungen anvertrauen, deren Code ich einsehen könnte, wenn ich wollte – ganz gleich, ob es um Software oder Hardware geht. Im Idealfall ist das Produkt bereits gereift und genießt eine gewisse Verbreitung. Für den privaten Einsatz reichen mir etablierte Open-Source-Programme wie VeraCrypt aus. Aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen kann ich jedoch Admins verstehen, die im Unternehmenseinsatz auf proprietäre, aber zertifizierte Hardware-Lösungen für schutzwürdige Daten setzen. (rei@ct.de)