Windows Mixed Reality im Test

Die aktuelle Version der Spiele-Engine Unity unterstützt Windows Mixed Reality nativ. Im Bild sind die korrekten Einstellungen zu sehen.

Microsofts Windows Mixed Reality fußt auf der Universal Windows Platform (UWP) – genau wie HoloLens. Generell kann man also mit der neuesten Version des entsprechenden SDK direkt für MR entwickeln. Die meisten Entwickler werden aber eine Game Engine wie Unreal oder Unity bevorzugen. Unreal-Engine-Entwickler Epic verweist darauf, dass für MR demnächst Steam-Support kommt und Unreal-Benutzer deshalb schlicht für SteamVR entwickeln sollen.

Weitaus umfangreicher ist der Support von Unity3D und auch die entsprechende Dokumentation durch Microsoft. Seit der gerade veröffentlichten Version Unity 2017.2 wird Microsoft MR nativ unterstützt. Allerdings liegt der Teufel im Detail und es gibt einiges zu beachten, um loslegen zu können.

Wer nämlich die besagte Version installiert, hat damit zu kämpfen, dass Eingaben durch die neuen MR-Hand-Controller in Unity häufig nicht erkannt werden. Deshalb sollte aktuell die extra angepasste Version Unity 2017.2.0f3-MRTP und zusätzlich das passende .NET Scripting Backend installiert werden (siehe ct.de/ydup). Außerdem werden das Windows Standalone SDK und Visual Studio 2017 benötigt. In Windows muss unter „Update und Sicherheit/Für Entwickler“ der Entwicklermodus aktiviert werden.

Sind die richtigen Versionen installiert und die Hardware kompatibel, kann es fast losgehen. Es müssen nur noch einige Einstellungen in Unity vorgenommen werden (siehe Screenshot).

Dabei wird noch mal deutlich, dass die HoloLens ein komplettes Computersystem ist, während man bei MR-Headsets eigentlich eine PC-Anwendung mit Hardware-Peripherie programmiert. Microsoft unterscheidet das durch unterschiedliche Eingabemethoden, Spatial-Mapping-Unterstützung und ob das Display opak oder transparent ist. Ansonsten versucht man, die Entwicklung möglichst auf die gleichen Grundlagen zu stellen. So werden auf der HoloLens einfach alle schwarzen Pixel transparent dargestellt. Natürlich unterscheidet sich auch die Grafikperformance zwischen einem hochgerüsteten VR-PC und HoloLens enorm.

In der Praxis macht es also einen großen Unterschied, ob man eine VR oder AR-Anwendung entwickelt. Wie interagiert der Nutzer mit virtuellen Objekten – Handgesten, Bewegungscontroller oder klassische Eingabemethoden? Will der Nutzer in eine andere Welt abtauchen oder mehr über seine echte Umgebung wissen?

Deshalb bietet Microsoft das Mixed Reality Toolkit für Unity an, das den Einstieg erleichtern soll. Leider gibt es auch hier einige Stolpersteine. So darf man nicht die neueste Release-Version des MRTK installieren, sondern muss den oben genannten Pre-Release für Unity wählen. Nur die Version HoloToolkit-Unity-v1.Dev.2017.2.1.unitypackage ist kompatibel mit den immersiven MR Headsets, aber wiederum nicht kompatibel zur HoloLens. Dabei ist es ja gerade Microsofts Ziel, die Entwicklung von MR und HoloLens zu vereinen. Aktuell sorgt das eher für ein Durcheinander. So sind die wenigsten Beispiele im MRTK, das an vielen Stellen noch HoloToolkit heißt, wirklich hilfreich für VR Entwicklung. Microsoft will die Bezeichnungen bald vereinheitlichen und beide Entwicklungsstränge vereinen. Wie schnell das wirklich gelingt, bleibt offen. Gleichzeitig führt es für Entwickler zu vielen „Breaking Changes“, die es nötig machen, den Code immer wieder umzuschreiben.

Auch das Entwickeln für die UWP erfordert Umdenken, da Anwendungen in einer Sandbox laufen und so zum Beispiel selbst ein Zugriff auf das Dateisystem umständlich ist. Viele plattformspezifischen Features muss man nativ außerhalb von Unity implementieren.

Eigentlich bietet die MR-Plattform auch die Möglichkeit, in Anwendungen von einer 2D-Ansicht in die immersive 3D View zu wechseln. Der Microsoft Video Player ist ein gutes Beispiel dafür. Man wählt in der 2D-View ein Video aus und kann bei Bedarf in die 360°-Ansicht umschalten. Aktuell wird das aber von Unity offiziell nicht unterstützt.

Trotz Verwirrung sind viele der absehbaren Trends zu begrüßen und der Einstieg dürfte in einigen Monaten einfacher funktionieren. Microsoft gibt sich sichtlich Mühe, eine gute Dokumentation mit vielen Beispielen anzubieten. In wenigen Schritten ist man als Entwickler angemeldet – und auch das Veröffentlichen von Apps ist vergleichsweise simpel. (Thomas Bedenk/jkj@ct.de)