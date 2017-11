Fedora 27 bringt endlich Active-Directory-Support

Die wohl bedeutendste Änderung von Fedora 27 fehlt noch: die Server Edition der Distributionsfamilie. Diese will das Projekt Anfang 2018 nachreichen. Sie entsteht mithilfe der neuen Bauweise aus „Modulen“, die RPM-Pakete zu größeren Funktionsblöcken bündeln. Dabei steckt etwa das Basissystem in einem Modul, der ganze Python-Stack in einem anderen und der Apache Webserver in einem weiteren. Diese Module will das Fedora-Projekt unabhängig vom normalen Release-Zyklus seiner Distribution pflegen. Außerdem sollen sich die Module kombinieren lassen, wie der Nutzer es gerade braucht.

Ziel des Ganzen: mehr Flexibilität. Anwender sollen beispielsweise früher auf einen neuen Python-Stack wechseln können, wenn sie diesen auf einem Server oder in einem Container-Image unbedingt benötigen. Ein Modul mit einer neuen Python-Generation kann das Fedora-Projekt nämlich freigeben, sobald diese erschienen ist. Bislang erhalten Anwender ein neues Major-Release manchmal erst Monate später im Rahmen einer neuen Fedora-Version. Dabei bekommen sie zugleich auch ein neues Basissystem oder einen neuen Webserver, obwohl sie das vielleicht gar nicht wollen.

Red Hat, die treibende Kraft hinter Fedora, steckt viel Energie in diesen Ansatz, der tiefer greift als der Modul-Ansatz von Suse Enterprise Linux. Vieles deutet darauf hin, dass die nächste Generation von Red Hat Enterprise Linux (RHEL) die Modulbauweise von Fedora übernehmen wird.