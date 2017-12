Netz-Notizen

Unter der Bestellnummer 1493356 führt Conrad Electronic für 6 Euro einen 10er-Satz von Reparatur-Clips für RJ45-Stecker. Damit lassen sich beispielsweise nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ersetzbare Kabel retten, an deren Stecker die Rastnase abgebrochen ist.

Synology bietet seinen Cloud-Backup-Dienst C2 nun auch im Nahen Osten und in Afrika an, also in der gesamten EMEA-Region. Als Zahlungsoption soll in den nächsten Wochen die SEPA-Lastschrift hinzukommen.

Lancom Systems empfiehlt dringend ein Update für sein LCOS-Betriebssystem: Geräte mit den Versionen 10.12 REL/SU1/RU2, 10.10 RU2, 10.10.0165 PR, 10.10 RU4 sowie 9.24 RU6/SU7/RU8 sollen unmittelbar aufgefrischt werden, um eine Sicherheitslücke im LCOS-Management zu schließen.

Mit der Beta-Version von QTS 4.3.4 führt QNAP für alle seine Netzwerkspeicher mit ARM-Prozessor Snapshots ein. Außerdem lassen sich mit der QIoT Suite dort nun NAS-basierte IoT-Anwendungen bauen.