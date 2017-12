Ab 23. Dezember 2017 am Kiosk und auf ct.de

Komplett-Rechner mit Ryzen

Endlich bieten die großen PC-Hersteller wieder attraktive Rechner mit AMD-Prozessoren an: Im Test haben wir die erste High-End-Gaming-Maschine mit Threadripper-CPU und SLI-Verbund aus zwei Grafikkarten sowie den ersten All-in-One-PC mit Ryzen-Achtkerner und 4K-Display.

Kompakte Bluetooth-Lautsprecher

Im Garten, am Schreibtisch oder unter der Dusche: Tragbare Bluetooth-Lautsprecher leisten in vielen Alltagssituationen musikalisch Gesellschaft. Ein c’t-Test zeigt, wie vielseitig die aktuellen Boxen sind, wie lange die Akkus halten und welche Audioqualität man erwarten darf.

Außerdem:

Raw-Fotoviewer

Raw-Entwickler sind toll – aber viel zu behäbig, um 1000 Fotos von Reise, Hochzeit oder Shooting schnell auswählen und bewerten zu können. Ein Fotoviewer muss her, der schnell arbeitet, Fotos richtig anzeigt und Bewertungen in gängigen Standards an Lightroom und Co. weitergibt.

Biohacking: Upgrades für Körper und Geist

Hightech im Körper ist mehr als Schrittmacher und Insulinpumpe. Biohacker und Cyborgs pflanzen sich Mikrochips, Antennen und sonstige Gadgets unter die Haut. c’t wagt den Selbstversuch, schaut, was schon gebastelt wird, und macht sich Gedanken über die Zukunft des Mensch-Seins.

Windows PowerShell

Microsoft treibt die Ablösung der Eingabeaufforderung durch die PowerShell immer weiter voran. Es wird also höchste Zeit, sich mit der neuen Konsole anzufreunden. Als Belohnung warten ein nahezu unerschöpflicher Befehlsvorrat und endlich eine Skriptsprache, die diese Bezeichnung verdient hat.