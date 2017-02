In der Fläche Neun große Android-Smartphones im Test

Test & Kaufberatung | Test

Mehr Fläche für Spiele, Videos, Fotos – wer sich erst einmal an eine Display-Diagonale ab 5,5 Zoll gewöhnt hat, will nicht mehr zu kleineren Smartphones zurück. Zumal in den Gehäusen viel Platz für Akkus und schnelle Technik und gute Kameras bleibt. Wir schauen uns aktuelle und einige etwas ältere, inzwischen auf attraktive Preise gefallene Phablets auch auf ihre Zukunftsfähigkeit nochmals an.