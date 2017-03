Patent aufbereitet

www.patentsview.org

https://presse.dpma.de/presseservice/datenzahlenfakten/statistiken/index.html

Patente sichern die eigenen Erfindungen und Innovationen gegenüber Nachahmern und sind daher insbesondere für Technologieunternehmen überlebenswichtig. Das PatentsView-Datenportal des US-amerikanischen Patent- und Markenamtes informiert in grafisch hübsch aufbereiteten Übersichten über besonders häufig zitierte – und somit sehr wichtige – Patente sowie deren Inhaber. Außerdem geben die Infografiken der Site Aufschluss über die Organisationsstruktur erfolgreicher Unternehmen.

Bei Apple etwa konzentriert sich das Gros der Patente auf wenige Erfinder, wohingegen Google eher die kollektive Kreativität zu nutzen scheint. Interessant ist auch der Ländervergleich, der sich zudem auf einzelne Technologiefelder begrenzen lässt. Das Deutsche Patent- und Markenamt bietet zwar auch statistische Auswertungen, beschränkt sich dabei jedoch eher auf schnöde Tabellen und einige wenige Infografiken. (Tobias Engler/jo@ct.de)

Kunstbewusster Sharehoster

https://fromsmash.com

https://about.fromsmash.com/artists-corner

Sharehoster, bei denen man mal schnell große Dateien für andere bereitlegen kann, gibt es zuhauf. Smash grenzt sich von anderen Diensten dadurch ab, dass es in der Upload-Wartezeit Kunst präsentiert. Man kann sich die Werke aber auch anschauen, ohne Dateien bei Smash hochzuladen. (jo@ct.de)

Alles wird gut

http://make-everything-ok.com

Montagmorgen, Kopfschmerzen, der Chef nervt, das Fernsehprogramm ist mies – kurzum: es könnte besser laufen? Dann drücken Sie doch den Make everything OK-Knopf. Es dauert ein paar Sekunden, dann aber hat die Website alles in Ordnung gebracht. Falls nach dem Vorgang doch nicht alles okay sein sollte, schlägt die Site dem Besucher vor, mal seine Einstellung der Wahrnehmung der objektiven Realität zu überprüfen … (jo@ct.de)

Lego-CAD

www.mecabricks.com

Eigene Objekte mit beliebig vielen Steinen aller Art bauen – das ist der Traum eines jeden Lego-Fans. Der lässt sich schon länger in Form des Lego Digital Designers vom Hersteller selbst erfüllen – einer Software für den PC. Im Browser ermöglicht das Nicolas Jarraud mit seinem Projekt Mecabricks. Die Website kann mit dem Lego-Designer entworfene Objekte importieren. Alternativ kopiert der Benutzer ein Objekt, das ein anderer Nutzer bei Mecabricks entworfen und für die Allgemeinheit freigegeben hat, und baut darauf auf.

Er kann aber auch bei null anfangen und seine eigenen Kreationen mit einer Art CAD-Anwendung selbst entwerfen. Dabei lässt sich das Objekt mit der Maus beliebig drehen und wenden. Mit verschiedenen Werkzeugen positioniert man die Bauteile exakt oder färbt sie nach Wunsch ein. Fertige Objekte lassen sich auf der kostenlosen Plattform speichern oder für andere freigeben. (jo@ct.de)