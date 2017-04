„Guck mal, ich bin im Fernsehen!“ Professor Robert Kelly war gerade als Politikwissenschaftler der britischen BBC zum TV-Interview zugeschaltet, als sich erst seine vierjährige Tochter, dann der acht Monate alte Sohn im Laufwagen durch die offene Zimmertür ins laufende Bild schoben. Kelly und der Moderator reagierten souverän. Auf der Welle des Erfolges reiten etliche Memes – eines zeigt Darth Vader in der Rolle des Professors.

https://youtu.be/Mh4f9AYRCZY (0:43)

https://youtu.be/j6AgtTyk-Hs (0:56)

Da lachen ja die Hühner! Ein Asiate besingt in Falsett-Tonlage und teils jodelnd die Pein, die eine Attacke durch ein Huhn bringen mag. Nach der unheilverheißenden Ankündigung morpht das zuerst harmlose Huhn in einen Mann mit lächerlichem Hühnerkostüm. Der vertrimmt in mehreren Sequenzen böse Buben im Ninja-Stil. Die Produzenten sind die Gregory Brothers – sie setzen auf eine krude Mischung von Schlager, Effekten und absurder Komik. 7,5 Millionen YouTube-Gucker haben schon angebissen. Warum nur?

https://youtu.be/miomuSGoPzI (3:59, englisch)