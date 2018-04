Ab 12. Mai 2018 am Kiosk und auf ct.de

Beamer für die Fußball-WM

Die WM rückt näher, die Pläne für das private Public Viewing laufen auf Hochtouren: Reicht ein großer Fernseher oder muss ein Beamer her? Wir haben helle Projektoren auf ihre Fußballtauglichkeit getestet und erklären, was man beim Live-Event beachten sollte.

Booklet: Fit für die DSGVO

Am 25. Mai tritt die Datenschutzgrundverordnung in Kraft. Dann drohen unvorbereiteten Webmastern, Unternehmen und Vereinen heftige Bußgelder. Wir fassen in einem Booklet zusammen, was Sie beachten müssen und was Sie in letzter Minute noch tun können.

Außerdem:

Workstations mit Intels Xeon-W-CPUs

Workstations zeichnen sich durch High-End-Komponenten wie ECC-RAM, Profigrafik und Vielkern-Prozessoren aus. Die Hersteller validieren sie für bestimmte Anwendungen und bieten umfassende Service-Leistungen an. Im c’t-Labor treten Modelle namhafter Hersteller wie HP und Lenovo gegeneinander an.

Wenn Excel zickt

Umsatzzahlen oder Messwerte, Statistik oder Simulationsmodell – Excel bändigt Zahlen aller Art. Allerdings macht das Kalkulationsprogramm nicht immer das, was der Anwender will. Mit unseren Tipps und Tricks bekommen Sie die typischen Excel-Probleme in den Griff.

Frisches Langzeit-Ubuntu

Canonical veröffentlicht eine neue Version seiner populären Linux-Distribution. Ubuntu 18.04 LTS enthält unter anderem den komplett neu entwickelten Server-Installer Subiquity, einen modernisierten Gnome-Desktop und erstmals Snap-Pakete in der Standard-Installation.