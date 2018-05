Ab 9. Juni 2018 am Kiosk und auf ct.de

Schnelle SSDs mit PCIe-Schnittstelle

Für einen Büro-PC sind SATA-SSDs schnell genug. Doch bei Datenbanken oder dem Umgang mit großen Datenmengen können PCIe-SSDs die Arbeit spürbar beschleunigen. Wir haben einige aktuelle Modelle auf den Prüfstand gebeten und schauen, wo ihre Vorteile liegen.

Smarte Lautsprecher

Lautsprecher mit integriertem Sprachassistenten gibt es nicht nur von Amazon, Apple und Google. Die Produkte von Sonos, Sony, UE und anderen heben sich mit spannenden Zusatzfunktionen oder verbesserter Klangqualität von Echo, Google Home und HomePod ab. Wir testen die wichtigsten Smart-Speaker auf Sound und Grips.

Außerdem:

Linux erfindet sich neu

In der Linux-Welt reifen gerade größere Neuerungen heran, die an den Grundfesten von Debian, Ubuntu & Co. rütteln – darunter eine frische Firewall-Technik und neue Distributionsansätze. Was einigen alten Hasen sauer aufstößt, ist mehr als überfällig: Linux wird dadurch besser, auch für den Desktop.

Fotos vom Bildschirm

Für gelegentliche Fotos vom Windows-Bildschirm gibt es das eingebaute Snipping Tool. Wer professionelle Dokumentationen, schicke Tutorials oder anschauliche Bedienungsanleitungen fertigen möchte, greift besser zum spezialisierten Screenshot-Tool. Manches gute Werkzeug ist sogar kostenlos zu haben.

Schnelle Anschlüsse für zu Hause

Breitbandanschlüsse werden immer schneller. Mit VDSL sind vielerorts schon 100 MBit/s drin, mit dem TV-Kabel 400 MBit/s. Wer so viel Tempo will, sollte die Angebote kritisch vergleichen; im Kleingedruckten steckt so manche Fußangel.