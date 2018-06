Tägliche Klimabilanz

https://eingutertag.org/de

Nachhaltig leben ist gar nicht so einfach. Zu viele Stolperfallen und wer weiß schon, wie man am besten misst, ob der Tag als nachhaltig durchgeht oder nicht? Sechs Eier von glücklichen Hühnern des Biobauern am Stadtrand liefern nur dann eine positive Ökobilanz, wenn man nicht extra mit dem Auto dorthin fährt. Anhaltspunkte für das eigene Leben bietet das Projekt Ein guter Tag hat 100 Punkte. Der Punkterechner orientiert sich an den 7 kg CO 2 -Äquivalent, die jeder Mensch im Schnitt pro Tag ausstoßen darf, ohne dass es negative Auswirkungen auf unser Klima hat. Dieser Wert entspricht 100 Punkten. Eine Ladung Wäsche (ohne Weichspüler), die auf der Wäscheleine trocknet, verbraucht zehn Punkte. Ein halber Liter Bier schlägt mit 0,7 Punkten zu Buche.

Ob die Daten eher gute Schätzungen oder wissenschaftlich fundiert sind, lässt sich nicht eindeutig sagen. Auf jeden Fall liefert der Rechner einen spannenden Einblick in das eigene Verhalten. Falls man Spaß daran findet und den Rechner häufiger nutzen möchte, sollte man sich die zugehörige Smartphone-App anschauen. Mit ihr lassen sich die täglichen Punkte noch einfacher erfassen. (apoi@ct.de)

Hipster-Namen-Generator

www.alexdavey.ca/baby

Um hip zu sein, braucht ein Mensch auf jeden Fall schon mal mehrere Vornamen. Aber allzu konventionelle Doppelnamen wie Anna-Lena oder Paul-Anton locken niemanden hinter dem Ofen hervor. Bevor man sich auf der Suche nach einem trendigen Namen nun das Hirn verknotet oder Dartpfeile auf Namenslisten wirft, lässt man den Babynamen-Generator die Arbeit übernehmen.

Einfach angeben, ob der Name weiblich, männlich oder ohne Zuordnung sein soll. Dann noch schnell zwei Fragen beantworten und – wer möchte – den dazugehörigen Nachnamen eintragen. Zugegeben, die ausgewürfelten Namen dürften für die meisten Menschen nicht infrage kommen. Aber warum nicht den Familienhamster auf den Hipster-Namen „Emerson Fitz Perry“ taufen? (apoi@ct.de)

Schreib das Kätzchen

http://writtenkitten.co

Wenn man längere Texte schreiben muss, fällt es häufig schwer, bei der Stange zu bleiben. Das praktische Tool Written Kitten ist ein schlichter Texteditor im Browser: Formatierungsoptionen fehlen ebenso wie komplizierte Menüs oder andere Dinge, die vom Wesentlichen – nämlich dem Tippen – ablenken. Eine Kleinigkeit gibt es dann aber doch: Alle 100 Wörter belohnt ein Katzenfoto den Schreiber für seine Mühen. Statt der putzigen Miezen lassen sich auch Hunde- oder Kaninchenfotos anzeigen. Falls die Bilder zu schnell wechseln, weil man sehr schnell tippt, lässt sich die benötigte Anzahl auf bis zu 1000 Wörter erhöhen. (apoi@ct.de)

Natur und Technik

https://weltderphysik.de

Die Deutsche Physikalische Gesellschaft hat zusammen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung ein gemeinsames Internetportal gestaltet. Auf der Plattform gibt es allerhand Informationen rund um die Welt der Physik. In den Rubriken Teilchen, Materie, Leben, Technik, Erde und Universum finden sich verständliche Artikel, interessante Podcasts und Interviews. So erfährt man zum Beispiel, was es mit entspiegelten Brillengläsern auf sich hat und warum Milch, die zu gut 90 Prozent aus Wasser besteht, weiß ist. Außerdem gibt es zu jeder Rubrik Themenseiten, die zugehörige Artikel auflisten, beispielsweise viele spannende Infos über Gravitationswellen oder Atmosphäre und Ozeane.

Wer Physik lieber live erlebt, wirft einen Blick auf den Veranstaltungskalender. Ein interaktiver Physikatlas zeigt, wo in Deutschland überall Physikforschung betrieben wird: Von Schulen über Sternwarten bis zu bekannten Forschungseinrichtungen ist einiges dabei. Ein Klick auf die Einrichtung liefert eine kurze Beschreibung zu deren Forschungsrichtung und einen Link zur Website. So erfährt man zum Beispiel, dass das Hamburger Luisen-Gymnasium Mitglied ist im Verein mathematisch-naturwissenschaftlicher Excellence-Center an Schulen e.V. (Verein MINT-EC). (apoi@ct.de)