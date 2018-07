„Deep Video Portraits“ vermeiden Fehler, an denen man DeepFakes erkennen konnte

Der Algorithmus überträgt die Mimik und Kopfposition der Quellpersonen in Zeile 1 und 3 auf die Zielpersonen in Zeile 2 und 4. Dabei erfindet er so detailreiche Hintergründe, dass sich sogar der Schatten in Zeile 2 passend bewegt.

Bild: Deep Video Portraits, Kim et al. 2018