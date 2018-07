Künstliche Intelligenz für Bayern

Mit einem neuen Netzwerk für Künstliche Intelligenz (KI) soll Bayern eine Spitzenposition in diesem Forschungsbereich anstreben; so lautet ein Beschluss der bayrischen Staatsregierung vom 26. Juni. Demnach werden Forschungsinstitute im Lande und die Universitäten in München und Erlangen-Nürnberg ausgebaut. Insbesondere soll ein Fraunhofer-Institut für Kognitive Systeme in München aufgebaut werden, verbunden mit einem Neubau auf dem Forschungscampus Garching. Schwerpunktthemen dort sollen dynamisch lernende Systeme und KI für autonome Systeme bilden.

Am Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen in der Region Nürnberg-Erlangen soll die digitale Signalverarbeitung mit KI als ein Schwerpunkt ausgebaut werden. Und das Thema kognitive Sicherheit soll am Fraunhofer-Institut für Angewandte und Integrierte Sicherheit in Garching weiterentwickelt werden. „Ziel der Aktivitäten an den bayerischen Fraunhofer-Standorten wird es vor allem sein, den Wissenstransfer zu Künstlicher Intelligenz und Kognitiven Systemen von der Forschung in die Praxis zu beschleunigen“, sagt Prof. Reimund Neugebauer, Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft. (agr@ct.de)