Gebogene Büromonitore ab 34 Zoll

Wer am Rechner mit vielen Anwendungen gleichzeitig arbeitet, etwa um aus mehreren Quellen eine Präsentation zusammenzustellen, verliert mit einem konventionellen 24-Zöller ob der Fensterfülle schnell mal den Überblick. Ein zweiter Monitor lindert das Problem, verschlimmert aber den Kabelsalat auf dem Schreibtisch. Außerdem zerteilen die Rahmen die Arbeitsfläche.

Breitbild-Monitore hingegen brauchen nur einen Satz Kabel und bieten viel Platz auf einer durchgängigen Anzeige. So passen auf ein 34-Zoll-Display gut dreieinhalb DIN-A4-Seiten in Originalgröße nebeneinander, bei einem 49-Zöller sind es sogar fünf – mit etwas Luft für Werkzeugleisten. Neuerdings findet man auch gebogene Breitbild-LCDs im Business-Bereich. Durch die Biegung variiert der Sehabstand nicht so stark wie bei einem planen Display, was die Augen weniger anstrengt. Beim Blick auf die Randbereiche bleibt der Einblickwinkel gleich und man muss den Kopf weniger drehen.

Fünf matte Curved-Displays mit Bildschirmdiagonalen zwischen 34 und 49 Zoll holten wir ins Labor und an den Arbeitsplatz. Das untere Ende des Preisspektrums markiert der Samsung C34H890 (650 Euro), gefolgt vom Fujitsu B-Line B34-9 UE (760 Euro) und dem NEC MultiSync EX341R (890 Euro). Sie zeigen auf 34 Zoll 3440 × 1440 Bildpunkte im Seitenverhältnis 21:9, was eine Pixeldichte von 110 dpi (Punkte pro Zoll) ergibt.

Samsungs C49H890 (1000 Euro) geht viel weiter in die Breite: Sein 49-Zoll-Panel im ungewöhnlichen 32:9-Format besteht aus 3840 × 1080 Pixeln. Das entspricht sowohl von der Fläche als auch der Pixeldichte (82 dpi) zwei nebeneinanderstehenden 27-Zoll-Displays mit Full-HD-Auflösung – nur ohne Rahmennaht in der Mitte. Seinen ähnlich teuren Gaming-Bruder mit Quantum-Dot-Display und HDR-Fähigkeiten haben wir bereits in [1] getestet.