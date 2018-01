Kunst neu erschlossen

Google bewahrt in seinem Cultural Institute einen riesigen Schatz an digitalisierten Abbildungen von Kulturgütern und Kunstwerken. Gleichzeitig sucht das Technikunternehmen nach immer neuen Anwendungsfeldern für seine Machine-Learning-Systeme. So war es nur eine Frage der Zeit, dass man die smarten Algorithmen auf die Kulturgüter losgelassen hat.

Die Arts & Culture Experiments sind aber kein reiner Selbstzweck, sondern sollen versuchen, neue Zugänge zu den Werken zu schaffen. Bei „X Degrees of Separation“ etwa wählt der Besucher zwei beliebige Kunstwerke aus. Das System findet dazu einen visuellen Pfad, der sie über eine Kette ähnlicher Kunstwerke verbindet.

In anderen Experimenten navigiert der Besucher in einer riesigen 3D-Wolke mit zigtausenden Kunstwerken oder durchforstet die Sammlung nach Stichworten, die Googles KI zu den Kunstwerken automatisch angelegt hat. (jo@ct.de)

Falsch zitiert

„Lieber Freund, entschuldige meinen langen Brief, für einen kurzen hatte ich keine Zeit.“ Dieser Satz wird so oder so ähnlich immer mal wieder Voltaire, Goethe, Churchill, Mark Twain und Charlotte von Stein zugeschrieben. Für keinen dieser Autoren gibt es allerdings einen Beleg. Tatsächlich stammt eine etwas andere Formulierung aus einem Brief von Blaise Pascal.

Nachlesen kann man Details über Dutzende solcher falschen Zuordnungen im Blog Zitaträtsel von Gerald Krieghofer. Der Quote Investigator von Garson O’Toole hat sich der gleichen Aufgabe für den englischsprachigen Raum verschrieben. (jo@ct.de)

Die besten Hits der 20er bis 70er

Mehr oder weniger aktuelle Musik, arrangiert mit Mitteln der 20er- bis 70er-Jahre: So könnte man das Erfolgsrezept von Scott Bradlees Postmodern Jukebox bezeichnen. Der Pianist und Komponist versammelt in wechselnder Besetzung Jazz-Musiker um sich, um Stücken wie Michael Jacksons Thriller, Rihannas Umbrella oder Fifth Harmonys Worth It eine völlig neue Seite abzugewinnen, zum Beispiel als 40er-Jahre-Soul oder in einem Disco-Arrangement der 70er-Jahre – auch optisch zeitgemäß in Szene gesetzt.

Das Projekt startete bescheiden mit Aufnahmen in Bradlees Wohnzimmer, ist mittlerweile aber zu einem riesigen Erfolg herangewachsen. Der YouTube-Kanal von Postmodern Jukebox zählt mehr als drei Millionen Abonnenten. 2018 geht das Projekt auf Tournee – auch durch Deutschland. (jo@ct.de)

News aus der weiblichen Perspektive

Es gibt ein männliches Übergewicht im News-Geschäft. Laut der polnischen Journalistin Zuzanna Ziomecka sind nur 27 Prozent der Entscheidungsträger in europäischen Newsrooms Frauen. Das führt zu einem männlich dominierten Blick auf das Geschehen. Dem möchte Ziomecka mit ihrem Projekt Newsmavens etwas entgegenstellen. Bei diesem englischsprachigen Nachrichtenaggregator kuratieren ausschließlich Frauen, die bei europäischen Medien arbeiten, die News-Auswahl. Newsmavens sucht noch weitere Mitstreiterinnen. (jo@ct.de)