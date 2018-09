Microsoft verlängert den Support für Windows – aber nicht für jeden

Wenn Sie Windows statt mit einem Volumenlizenzvertrag beispielsweise vorinstalliert auf einem neuen PC oder als System-Builder-, Voll- oder Upgrade-Lizenz erworben haben, dann ändert sich für Sie leider nichts an den Support-Fristen. Für Windows 7 will Microsoft am 14. Januar 2020 letztmalig Sicherheitsupdates zur Verfügung stellen, und das ist gerade mal noch etwas mehr als ein Jahr hin. Für Windows 8.1 tickt die Uhr noch etwas länger: bis zum 10. Januar 2023. Bei Windows 10 bekommt jede Version 18 Monate Support, wobei das für die Home-Editionen egal ist, da sie beim Erscheinen der nächsten Version zwangsweise darauf umgestellt werden.

Sie sollten keine großen Hoffnungen dareinsetzen, dass Microsoft an diesen Fristen etwas ändert. Bei Nutzern, die noch Windows 7 und 8.1 einsetzen, setzt Microsoft stattdessen darauf, sie doch noch zum Umstieg auf Windows 10 zu bewegen. Denn das können Besitzer der genannten Lizenzen weiterhin kostenlos, auch wenn Microsoft es nicht an die große Glocke hängt, weil das Angebot offiziell längst ausgelaufen ist. Es sprechen aber alle Indizien dafür, dass Microsoft den kostenlosen Umstieg absichtlich weiterhin ermöglicht (Details dazu in c’t 15/2018, S. 162 oder unter https://heise.de/-4094863).

Eine Anleitung, die vier Wege zum Umstieg beschreibt, haben wir in c’t 25/2017 auf Seite 156 veröffentlicht, sie finden sie auch kostenlos vollständig online unter https://heise.de/-3892845. Geben Sie den Link gern auch an Freunde, Verwandte und Bekannte weiter.