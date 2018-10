Schließung von Google+ zwingt die Nutzer zum Wechsel

Nachdem Google das Ende seines sozialen Netzes Google+ für Privatanwender verkündet hatte (siehe c’t 22/2018, S. 34), dauerte es nicht lange, bis eine Online-Petition gegen die Einstellung der Plattform gestartet wurde. Knapp 30.000 Nutzer haben bis Redaktionsschluss unterzeichnet und fordern „Don’t Shut Down Google Plus“ (siehe ct.de/yyfh).

Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass sich der Online-Riese davon beeindrucken lässt. Viele Google+-Nutzer machen sich daher bereits auf die Suche nach neuen Online-Heimstätten – und zwar in alter Tradition in Google+-Communities. „Google+-Alternativen“ nennt sich eine solche deutsche Gemeinschaft. Im englischsprachigen Raum tauscht man sich bei „Google+ Mass Migration“ über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Alternativ-Plattformen aus. Jenseits von Google+ gibt es mit dem PlexodusWiki, also dem Google Plus Exodus Wiki, einen weiteren Anlaufpunkt für Umsteiger-Informationen. ...