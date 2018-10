Sonderheft: c’t Admin

In kleinen Betrieben, in der Familie und im Freundeskreis wird häufig der zum IT-Fachmann gemacht, der sich am besten mit Technik auskennt. Das neue Sonderheft gibt genau diesen Gelegenheits-Admins im Small-Office und Home-Office (SOHO) Hilfestellungen im Umgang mit Netzwerk, Servern und PCs. Unter anderem führt es in Docker ein, gibt Tipps zur rechtlichen Situation und zeigt, wie Sie Dienste mit Let’s Encrypt absichern. Das Heft kostet 12,90 Euro und ist ab sofort am Kiosk erhältlich. Die digitale Version kann man für 9,99 Euro im heise shop unter shop.heise.de elektronisch beziehen. (ps@ct.de)