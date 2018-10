Webdienste für Lebensläufe als PDF-Dokument und Webseite

Eine Bewerbungsmappe muss nicht nur inhaltlich, sondern auch in der Form überzeugen, und Kern des Ganzen ist ein tabellarischer Lebenslauf. Er muss vorrangig die relevanten Informationen über Werdegang sowie Kompetenzen in knapper Form transportieren. Auf der Metaebene soll er den Kandidaten positiv von potenziellen Mitbewerbern abgrenzen.

Wie Sie das Anschreiben inhaltlich und gestalterisch in einer Textverarbeitung aufsetzen und anschließend nahtlos am Lebenslauf weiterarbeiten, erfahren Sie Artikel auf Seite 138. Nicht allen liegt es jedoch, mit einem weißen Blatt zu beginnen. Webanwendungen helfen nicht nur bei der Gestaltung, sie strukturieren im Idealfall auch die Datenbasis und liefern Anregungen, wie Sie Ihrer Bewerbung das gewisse Extra verpassen. Selbst wenn Sie das letztlich exportierte PDF-Dokument nicht direkt verwenden, kann so ein Dienst den Impuls in die richtige Richtung geben.

Wir haben einige Webdienste für diese Übersicht ausgewählt und getestet. Resumonk, VisualCV und Zety gestalten einen mehr oder weniger amerikanisch anmutenden PDF-Lebenslauf. Das Portal Xing bietet einen Lebenslauf-Dienst an, der die Daten direkt aus dem Profil der Jobbörse übernimmt. Über StepStone können Sie sich auf Basis Ihrer Daten eine personalisierte Bewerbung für eine konkrete Stelle vorschlagen lassen.

Gestalterisch mutig gehen die Lebenslauf-Vorlagen von Canva und Prezi drauflos: Canva bereitet Druckerzeugnisse aller Art vor; Prezi ist ein Tool für Präsentationen. Eine eigene Webpräsenz bauen Sie auf die Schnelle mit dem Baukasten von Adobe Spark auf, der sich auch für die Präsentation der eigenen Fähigkeiten eignet. Wix.com bietet Hilfestellung mit speziellem Fokus auf Lebensläufe.