Künstliche Intelligenz: zu naiv, um schlau zu sein

Künstliche neuronale Netze (KNN) bestehen aus mehreren Schichten von Neuronen, die über Synapsen miteinander verbunden sind. Während das menschliche Original mit chemischen und elektrischen Reaktionen auf einen Reiz reagiert, arbeiten die künstlichen Neuronen mit einfachen mathematischen Funktionen, um Reize über die Synapsen an die Neuronen der nächsten Schicht zu verteilen.

Anhand kategorisierter Trainingsdaten – etwa Fotos oder einfacher Sätze – und einer Feedback-Funktion lernt das KNN in zahllosen Durchläufen, die Parameter seiner Basisfunktionen so zu justieren, dass es die Eingabe immer besser interpretieren kann. Zur Objekterkennung etwa bildet es Funktionen heraus, die Kanten und Muster erkennen und in tieferen Schichten zu charakteristischen Objektteilen kombinieren. Zur Spracherkennung bilden sich Filter, die Tonfrequenzen mit Buchstaben, Silben und Sequenzen aus ganzen Wörtern matchen. Dabei handelt es sich aber nicht um echte Abbildungen, sondern um Vorhersagen: Das System gibt eine Prognose ab, mit welcher Wahrscheinlichkeit etwa ein Mensch, ein Hund oder ein Auto auf einem Bild zu sehen ist.

Für das Training solcher Konstrukte benötigt man einige tausend kategorisierte Datensätze: also Datensätze, in denen die Eingabe und das gewünschte Ergebnis enthalten sind. Man spricht dann von überwachtem Lernen. Die Netze sind hochspezifisch und von den KI-Experten händisch auf den jeweiligen Einsatzzweck getrimmt. Ein neuronales Netz zur Bilderkennung lässt sich also nicht einfach auf Spracherkennung trainieren, indem man es mit Sprachproben füttert. Ziel der KI-Forscher ist es, unüberwachtes Lernen zu verbessern, um künftig die Abhängigkeit von kategorisierten Datensätzen zu reduzieren.