Produktiver arbeiten mit Windows-Tools

Unter Windows findet man meistens zwei Arten von Software. Auf der einen Seite gibt es die Spezialisten-Programme, die jeder nach seinem Aufgaben- und Interessensgebiet auswählt. Der Programmierer wird eine andere Ausstattung wählen als der Grafiker. Auf der anderen Seite gibt es die Herausforderungen, vor denen jeder schon einmal stand: ein ungewöhnliches Videoformat öffnen oder ein verschlüsseltes Zip-Archiv entschlüsseln. Deswegen hat jeder eine Sammlung an Lieblings-Tools, die er auf einem neu installierten Windows in Betrieb nimmt – aus guter Gewohnheit seit dem ersten Windows-XP-Computer. Unterdessen bekommt Windows mit jeder Version neue Funktionen dazu, um auf solche mehr oder weniger häufigen Situationen zu reagieren. Da sie gern gut versteckt eingebaut werden, sollen auch diese vorgestellt werden, wenn sie die Installation weiterer Programme überflüssig machen.

Auch in unserer Redaktion gibt es typische Aufgabenstellungen, die regelmäßig wiederkehren und für die es gute Lösungen gibt. Über die Jahre haben sich auf unseren Rechnern kleine Hilfsprogramme angesammelt, die sich aus unserer Sicht bewährt haben. In diesem Artikel geht es um die Grundausstattung – Dateien verwalten, ver- und entschlüsseln, der Umgang mit Datenträgern, Screenshots und Archiven. Aber auch kleine Reparaturen, zum Beispiel an Textdateien gehören dazu.

Video: Nachgehakt

Ab Seite 86 geht es dann um Werkzeuge zur Dateibetrachtung: ob Office-Dokumente, Bilder oder PDFs. Mit einem guten Viewer wird die Arbeit einfacher und nicht immer braucht man die große Office-Suite. Wer gern möglichst viel aus Explorer, Startmenü und Taskleiste herausholt, findet ab Seite 90 passende Werkzeuge.

Wenn es doch einmal klemmt, helfen bei einigen Problemen Live-Betriebssysteme wie das c’t-Notfall-Windows [1]. Andere Defekte findet man nur im laufenden Windows-Betrieb – eine Auswahl nützlicher Tools stellen wir ab Seite 94 vor.

Medien-Assistenten

Die PowerShell kann auch grafische Oberflächen ausgeben. Diese Tabelle listet alle Dateien über 1 GByte auf.

Mit Dateien wird fast jeder Windows-Nutzer hantieren und einige Probleme lassen sich mit dem Windows Explorer nicht lösen. Das Kopieren von Ordnern mit vielen Dateien zum Beispiel funktioniert über die Oberfläche nicht immer zuverlässig. Der Vorgang bricht bei Unregelmäßigkeiten ab oder stellt einfach zu viele Fragen. Ganz ohne zusätzliche Software kann man sich auf der Kommandozeile helfen: Der Befehl robocopy kopiert ohne zu murren. Wer sich nicht in die Syntax einarbeiten will, findet in Microsoft Robocopy GUI eine grafische Oberfläche.