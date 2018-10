Den Commodore C64 neu entdecken

Der Commodore 64 ist das bekannteste Mitglied aus der 8-Bit-Reihe von Commodore, aus der auch die Vorgänger PET und VC-20 stammen. Zwischen 1982 und 1994 verkaufte sich der C64 12,5 Millionen Mal und der abwärtskompatible C128 weitere 4,5 Millionen Mal. Bei seiner Einführung überzeugte der C64 mit üppigem Speicherausbau und exzellenten Grafik- und Soundfähigkeiten sowie – nicht zuletzt – seinem niedrigeren Preis.

Alle wichtigen ICs waren Eigenentwicklungen, gefertigt in der eigenen Chipfabrik. Aufgrund des immer weiter sinkenden Preises und der stattlichen Spielebibliothek konnte sich der C64 sehr lange behaupten. Ende der 1980er war er der De-facto-Standard für den Tausch von Raubkopien auf dem Schulhof. Und mit dem Ende des Eisernen Vorhangs erlebte er aufgrund der Nachfrage aus dem Ostblock sogar noch einen zweiten Frühling.

Auch heute gibt es noch beziehungsweise wieder viele C64-Enthusiasten. C64-Systeme sind aufgrund der großen Menge an insgesamt verkauften Geräten sehr günstig gebraucht zu erstehen. In der höchst lebendigen Community entstehen heute jedes Jahr mehrere Dutzend hochklassige Demos und kommerzielle Spiele – so viele wie seit 20 Jahren nicht mehr. Auch erscheinen ständig neue Hardware-Erweiterungen, um den C64 etwa mit WLAN- oder SD-Karten-Unterstützung auszustatten.

Die aktivste Retro-Plattform