Wie Ende der 80er-Jahre fünf deutsche Hacker in die Mühlen der Geheimdienste gerieten

Als der Einbruch 1989 aufflog und die „KGB-Hacker“ enttarnt wurden, waren die Schlagzeilen riesig: „Per Heimcomputer tausende Daten an den sowjetischen Geheimdienst“, titelte eine Zeitung. „Computerfreaks haben dem sowjetischen Geheimdienst KGB das Einbruchswerkzeug für westliche Datennetze verschafft“, erklärte eine andere. Der Boulevard setzte noch einen drauf: „SDI verraten – sind wir jetzt schutzlos?“ SDI, das war die Strategic Defense Initiative von US-Präsident Ronald Reagan aus dem Jahre 1983, die Idee, einen Raketenschutz gegen die russische Bedrohung aufzuspannen. Von dieser Idee existierte zwar nur ein Plan, aber genau dieser sollte als Datei namens SDInet.doc dank der Hacker in russische Hände gelangt sein.

Wie der Btx-Hack (S. 66) war auch der KGB-Hack ein Medienereignis ganz besonderer Art. Dafür sorgte vor allem ein „Brennpunkt“ des NDR in der ARD, der noch am selben Abend nach einer großen Polizeiaktion gegen vier der KGB-Hacker und vierzehn mögliche Unterstützer am 2. März 1989 ausgestrahlt wurde. (Der fünfte war tags zuvor am Flughafen auf dem Weg nach Spanien verhaftet worden.) In der lange zuvor von zwei Journalisten-Teams vorbereiteten Sendung sprach Moderator Jochen Wagner vom „größten Spionagefall seit Guillaume“. Beim Zuschauer erweckte man den Eindruck, das höchst geheime militärische Computer geknackt und deren Software an den russischen Geheimdienst verkauft worden sei. Der mit tatkräftiger Hilfe des Bundesamtes für Verfassungsschutz aufgebauschte Bericht wurde später von Wagner damit gerechtfertigt, dass die Bevölkerung für die neue Spionageform sensibilisiert werden sollte. ...