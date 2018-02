Ab 17. Februar 2018 am Kiosk und auf ct.de

Windows-Heilung mit Hausmitteln

Wenn in Windows etwas klemmt, ist keine langatmige Ursachenforschung gefragt, sondern eine schnelle Lösung – am liebsten ein Knopf, der das Problem nach einem einzigen Klick behebt. Solche Knöpfe gibt es in Windows tatsächlich, und oft funktionieren sie sogar.

WQHD-LCDs von 24 bis 27 Zoll

Full HD sieht auf großen Displays grob aus und UHD/4K stellt Icons und Text nur auf sehr großen Monitoren groß genug dar. Dazwischen macht WQHD mit seinen 2560 × 1440 Pixeln eine gute Figur. c’t testet fünf Allround-LCDs ab 300 Euro – mit IPS-Displays und Diagonalen von 24 bis 27 Zoll.

Außerdem:

Der EU-Datenschutz kommt

Im Mai lösen neue EU-Regeln das deutsche Datenschutzrecht ab. Höchste Zeit also, sich auf erweiterte Auskunftsrechte und -pflichten, höhere Bußgelder und gänzlich neue Vorschriften einzustellen. c’t hilft Unternehmen und Verbrauchern mit Checklisten und praktischen Tipps.

Einzugs-Scanner und Software fürs Dokumentenmanagement

Auf Text spezialisierte Einzug-Scanner digitalisieren Belege und Post schnell und stapelweise per Knopfdruck. Sie brauchen wenig Stellfläche und schaffen die Voraussetzung für eine systematische, revisionssichere Ablage, in der man Akten, Rechnungen und Lieferscheine auf Anhieb wiederfindet.

IoT-Projekte mit Basecamp und dem ESP32

Stecken Sie Ihre Zeit lieber in originelle Ideen als in Routinearbeit: Unsere Programmbibliothek Basecamp übernimmt die langweiligen Pflichten vom WLAN-Setup bis zum Konfigurations-Management Ihres ESP32-Gadgets. Wir zeigen, was Basecamp alles kann und wie Sie damit schnell an Ihr Ziel kommen.