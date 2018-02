EU-Datenschutz: Neue Rechte und Pflichten

Die Zeit wird knapp: Ende Mai entfaltet das neue europäische Datenschutzrecht seine volle Wirkung. Verbraucher können sich über mehr Rechte freuen. Aber für Unternehmen stehen erhebliche Änderungen an, auf die sie schnell reagieren müssen. Betroffen sind keineswegs nur die großen Konzerne, sondern auch kleine Firmen und sogar viele Blogger und vermeintlich private Website-Betreiber. Spätestens jetzt sollten Sie prüfen, ob Sie betroffen sind und gegebenenfalls handeln. Denn es drohen heftige Geldbußen und teure Abmahnungen.

In diesem Artikel geht es darum, wie die Verordnung zustande kam und welche Absichten und Denkprinzipien dahinter stehen. In den folgenden Artikeln erfahren Sie aus der Perspektive aller Adressatengruppen der Verordnung, welche neuen Rechte und Pflichten gelten werden. Wo immer möglich geben wir Beispiele, konkrete Handlungsvorschläge oder Hinweise auf weiterführende Literatur im Web. Profiteure der DSGVO sind vor allem die Bürger. Ihnen stehen nun mehr Rechte und Instrumente zur Durchsetzung zu. Auch da geben wir Tipps, was vielleicht nicht jedem Unternehmen gefallen wird.

Beseitigte Verzerrungen