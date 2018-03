Affiliate-Abzocke: Stellungnahmen, Löschaktionen und viele offene Fragen

Webdaten-Analysen von SimilarWeb zeigen ein rasantes Wachstum bei den Visits auf gutscheincodes.de seit September 2017.

Auf die in c’t veröffentlichten Recherchen zu Affiliate-Abzocke mit Browser-Add-ons haben sowohl die Betreiber der verdächtigen Add-ons als auch der Anbieter von gutscheincodes.de und damit der potenzielle Nutznießer der manipulierten Cookies, Wonderize, reagiert. In einer Pressemitteilung auf der eigenen Webseite stellt sich die Wonderize GmbH selbst als Geschädigte dar. Man gehe davon aus, dass „ein Partner von den üblichen Abläufen abgewichen ist“. Man habe daraufhin die Zusammenarbeit beendet und seinen Kunden angeboten, „ihnen eine Rückerstattung zu zahlen“.

Konkreter äußerte sich Wonderize gegenüber Kooperationspartnern in zwei Schreiben, die c’t vorliegen. Das erste datiert vom 7. Februar und erfolgte einige Tage, nachdem c’t das Unternehmen Wonderize vergeblich um Stellungnahme zu den Recherche-Ergebnissen gebeten hatte – noch vor Veröffentlichung des c’t-Artikels.

Diesem ersten Anschreiben zufolge handelte es sich bei dem beschuldigten Kooperationspartner um Saphire Max Media – Anbieter der auffälligen Browser-Add-ons Greatdealz und Wallet Protector mit Adresse in Thailand. Dieser habe „innerhalb der letzten 6 Wochen unseren Gutscheinfeed“ im Rahmen „eines Browser Add Ons“ missbraucht. „Im Höchstfall lag der Anteil dieses Kanals bei 4,5 % aller Provisionen“, heißt es weiter.

Diese Aussagen passen allerdings nicht zu den c’t-Recherchen: Auffällige Server-Aktivitäten in Bezug zu diesen Add-ons haben wir bereits seit 3 Monaten verfolgt, sie liefen also deutlich länger. Nachvollziehen konnten wir Manipulationen von Cookies außerdem bei mindestens zwei Add-ons, nicht nur bei einem. Und schließlich legten unsere Recherchen nahe, dass der Traffic über den von den manipulierten Add-ons genutzten zwischengeschalteten Server im Dezember 2017 auf gutscheincodes.de einen Anteil von über 90 Prozent hatte.

Wonderize legte nach unserer Veröffentlichung ein zweites Schreiben an die Händler am 20. Februar nach. Zum einen wurde nun das in c’t beschriebene „Greatdealz“ als Add-on genannt. Auf unsere Recherchen zum Add-on „Wallet Protector“ ging das Unternehmen jedoch nicht ein. Und zu den Unstimmigkeiten beim Zeitraum schrieb Wonderize: Auch wenn man selbst nur einen ungewöhnlichen „Trafficanstieg ab dem 27. Dezember 2017“ feststellen konnte, wolle man nun „darüber hinaus die Rückvergütung bis zum 1. Oktober 2017 anbieten“.

Drei Tage nach der ersten Konfrontation mit unseren Recherche-Fragen an Wonderize und Saphire Max Media konnten wir feststellen, dass die beobachteten Add-on-Aktivitäten heruntergefahren wurden. Inzwischen sind auch die fraglichen Add-ons aus den Stores von Chrome und Firefox verschwunden und deren Websites offline.

Eine weitere Aufräumaktion betrifft die in c’t thematisierte Verbindung zwischen der Covus Group und der Wonderize GmbH. Nach unserer Veröffentlichung konnten wir feststellen, dass Hinweise darauf im Netz entfernt wurden – etwa die Formulierung „Wonderize GmbH – a Covus Company“ auf einem LinkedIn-Profil oder ein Foto auf der Covus-Homepage, das gutscheincodes.de als Unternehmensmarke nennt. Auch im Schreiben an die Händler betonte Wonderize, dass anders als in c’t beschrieben Wonderize nicht zur Covus-Gruppe gehört.

Im Zuge der Berichterstattung haben mehrere Partner Provisionen für die Wonderize GmbH ausgesetzt, etwa das Affiliate-Netzwerk Awin. (acb@ct.de)