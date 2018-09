Ältere c’t-Artikel online finden

¯ Ich brauche die digitale Version eines c’t-Tests aus einer älteren Ausgabe. Gibt es eine Möglichkeit, nach Heftausgabe und Seitenzahl zu suchen?

¯ Ja, die gibt es: Gehen Sie dazu auf ct.de und klicken Sie auf die gesuchte Rubrik oben in der schwarzen Leiste, in Ihrem Fall also auf „Test und Kaufberatung“. Dann öffnet sich die Rubrikenseite.

In dieser können Sie entweder zunächst die Suche verfeinern, also zum Beispiel links auf „Test“ klicken. Oder Sie geben etwas weiter unten im Auswahlfeld „c’t Ausgabe“ die gesuchte Ausgabe und das Jahr ein. Anschließend erscheint automatisch eine Liste sämtlicher Tests des gesuchten Hefts.

Auf der Mobilseite von ct.de müssen Sie auf das Zahnrädchen „Filtern“ direkt unter dem Rubrikenbild klicken, um die Suche zu verfeinern und zu vervollständigen. (uk@ct.de)