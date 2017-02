Änderungen in Log-Dateien verfolgen

¯ Ich möchte unter Windows die Ausgaben eines Programms in eine Log-Datei verfolgen, also ein Textfenster anzeigen, das sich automatisch aktualisiert, wenn es neue Einträge in der Datei gibt. Unter Linux würde ich dazu den Aufruf tail -f verwenden. Meine erste Idee war, das Programm tail aus der UnxUtils-Sammlung zu verwenden, die Windows-Ports gängiger Linux-Tools enthält. Das scheiterte jedoch daran, dass es offenbar nur mit reinen ASCII-Texten umgehen kann. Die betroffene Log-Datei enthält aber Unicode-Text. Wo bekomme ich ein Unicode-fähiges tail für Windows her?

¯ Das brauchen Sie gar nicht: Die Windows PowerShell beherrscht diese Funktion von sich aus. Der zuständige Aufruf lautet

Get-Content log.txt -Tail 10 -Wait

Dabei bezeichnet log.txt die zu überwachende Datei, -Tail 10 sorgt dafür, dass die Anzeige mit den letzten zehn Zeilen beginnt, und -Wait bestimmt, dass die PowerShell die Datei unter Beobachtung hält und Änderungen ausgibt. Abbrechen lässt sich die Ausgabe mit Strg+C. (hos@ct.de)