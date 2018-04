Android: ADB-Shell-Zugriff scheitert

¯ Nach einigen Experimenten auf meinem gerooteten Android-Smartphone kann ich nicht mehr per adb shell auf das per USB angeschlossene Gerät zugreifen. Der Befehl meldet „error: device offline“. Ich habe schon vieles ausprobiert, Gerät neu gestartet, vom USB getrennt, Kabel getauscht – nichts hilft.

Wenn das Android-Smartphone den Zugriff per ADB-Shell kommentarlos verweigert, fehlt möglicherweise der SSH-Schlüssel auf dem Gerät.

¯ Möglicherweise fehlt der für die Shell-Kommunikation erforderliche Public Key auf dem Smartphone. Das Original liegt auf dem PC im Home-Ordner (auf Unixen /Home/User/.android/ und auf Windows im Ordner \Users\Username\AppData). Von dort müssen Sie ihn in den Ordner /data/misc/adb/ auf dem Smartphone bringen.

Das geht beispielsweise, indem Sie auf dem Smartphone eine SFTP-Verbindung in einem Terminal zu Ihrem PC öffnen und den Public Key namens adbkey.pub herunterladen – dafür müssen Smartphone und PC im selben Subnetz angemeldet sein (z. B. 192.168.2.1) und auf dem PC muss ein SSH-Server laufen. Auf dem Smartphone braucht man ein Terminal wie den „Android Terminal Emulator“ von Jack Palevich (siehe ct.de/yyyq). Einen SFTP-fähigen SSH-Client hat ein gerootetes Android-Smartphone normalerweise an Bord. Öffnen Sie das Terminal und wechseln Sie in das Verzeichnis für die ADB-Keys:

su

cd /data/misc/adb/

Starten Sie eine SFTP-Sitzung und laden Sie den Schlüssel herunter (geben Sie auf Nachfrage das Passwort des PC-Users ein, unter dessen Konto die Android-Entwicklertools eingerichtet sind):

sftp <username@PC-ip-Adresse>

cd .android

get adbkey.pub

exit

Der Key sollte nun im Ordner /data/misc/adb/ liegen (das zeigt zum Beispiel der Befehl ls an). Trennen Sie das Smartphone vom PC, starten Sie es neu und verbinden Sie es wieder. Nun sollte adb shell eine Verbindung öffnen können und das Smartphone sollte fragen, ob es eine Verbindung zum PC aufbauen darf. Genehmigen Sie das und der Zugriff sollte wieder wie gewohnt funktionieren. (dz@ct.de)