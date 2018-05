Artikelvorschläge in Chrome für Android loswerden

¯ Auf meinem Android-Smartphone benutze ich den Webbrowser Chrome. Auf einem neuen Tab bekomme ich dauernd Artikel gängiger Nachrichtenseiten vorgeschlagen. Das nervt ungemein – kann ich es abschalten?

Mit einer kleinen Änderung in den experimentellen Optionen zeigt Chrome auf Android keine Artikelvorschläge mehr an.

¯ Ja. Öffnen Sie dazu Chrome und geben Sie in die Adresszeile chrome://flags ein. Sie bekommen eine Fülle an Optionen in englisch zu sehen. Geben Sie nun ins Suchfeld dieser Optionsseite „server-side“ ein. Unter den Suchergebnissen sollte sich eine Option mit dem Namen „Show server-side suggestions on the New Tab page“ finden. Setzen Sie sie auf „Disabled“ und starten Sie Chrome wie vorgeschlagen neu – nun sollten die Artikelvorschläge verschwunden sein. Das führt nicht zu Instabilitäten, auch wenn die Flags als „experimentell“ bezeichnet sind.

Auf ähnliche Weise lassen sich übrigens auch die kürzlich heruntergeladenen Dateien ausblenden, die ein leerer Chrome-Tab serienmäßig ebenfalls auflistet. Suchen Sie dazu nach dem Begriff „asset“, um eine Option namens „Show asset downloads on the New Tab page“ zu finden und abzuschalten. (jss@ct.de)