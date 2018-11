Ausgabe auf Kommandozeile zu lang

¯ In c’t 8/2018 haben Sie im Artikel ab Seite 76 erläutert, wie man unter Windows mit dem Kommandozeilenbefehl pnputil die Windows-eigene Treibersammlung in c:\windows\system32\driverstore entrümpeln kann. Um sich eine Übersicht zu verschaffen, was dort alles drinsteckt, empfahlen Sie den Befehl pnputil /e. Doch dessen Ausgabe ist bei mir so lang, dass der obere Teil wieder verschwindet. Gibt es eine Option für diesen Befehl, um sich die Ausgabe seitenweise anzeigen zu lassen, ähnlich wie es dir /p beim Anzeigen von Dateien und Ordnern macht?

¯ Uns ist keine bekannt, doch das macht nichts, denn Windows kennt den Befehl more. Wenn Sie Ausgaben an diesen übergeben, sorgt er für die seitenweise Ansicht:

pnputil /e | more

Weiterblättern können Sie wahlweise mit der Eingabe- oder der Leertaste. (axv@ct.de)