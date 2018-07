Befestigungslöcher bei Festplatten

¯ Ich habe mir gerade eine neue große Festplatte gekauft, kann sie aber nicht in meinem NAS einsetzen: Die Befestigungslöcher am Boden sitzen an der falschen Stelle. Ist das überhaupt erlaubt?

Manchen Platten mit besonders hoher Kapazität fehlen einige Befestigungslöcher; sie lassen sich deshalb nicht in jedem Gehäuse oder Wechselrahmen festschrauben.

¯ Eine Festplatte muss laut der Spezifikation SFF 8301 vier Befestigungslöcher am Boden haben, zwei davon müssen sich 41,28 Millimeter vom hinteren Ende der Festplatte entfernt befinden. Für die beiden anderen gibt es jedoch zwei mögliche Abstände: Entweder sind diese 44,45 Millimeter von den ersten Löchern entfernt oder 76,20 Millimeter – beides ist erlaubt. Meistens reicht es jedoch aus, die Platte mit nur zwei Schrauben zu fixieren. (ll@ct.de)