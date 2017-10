Betreffzeilen in Outlook editieren

¯ Bevor ich eine Mail an einen Kollegen weiterleite, würde ich gern die Betreffzeile ändern, damit sie zum Beispiel im richtigen Postkörbchen landet.

¯ Das ist kein Problem. Öffnet man eine E-Mail per Doppelklick, kann man die Betreffzeile direkt bearbeiten. Anschließend entweder auf das Speichern-Symbol klicken oder die Änderungen per Tastenkürzel Strg+S sichern. Auf diese Weise lassen sich auch schnell Kurzinformationen für andere in die Betreffzeile einfügen. Am besten trennt man sie mit einem eindeutigen Zeichen vom restlichen Text ab, beispielsweise „|“. Klappt das Bearbeiten trotz geöffneter Mail nicht, ist vermutlich der Bereich um die Betreffzeile minimiert. Sie erweitern ihn mit einem Klick auf den kleinen Pfeil am rechten Rand.

Sie können die Betreffzeile einer Eingangsnachricht auch direkt editieren, ohne die Mail zu öffnen. Dazu müssen Sie allerdings die Outlook-Einstellungen verändern. Ab Outlook 2010 rufen Sie dazu im Register „Ansicht“ die „Ansichtseinstellungen“ auf und klicken im neuen Fenster auf „Weitere Einstellungen“. Aktivieren Sie die Option „Bearbeiten in der Zelle ermöglichen“. (apoi@ct.de)