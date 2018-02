Bilder aus Zwischenablage in Google Tabellen einfügen

¯ Ich möchte in Google Tabellen in ein Arbeitsblatt Bilder aus der Zwischenablage einfügen. In Googles Online-Textprogramm funktioniert das einwandfrei über Strg+V, in der Tabellenkalkulation tut sich bei dieser Tastenkombination gar nichts.

Nicht gerade logisch: Google Tabellen fügt Bilder aus der Zwischenablage über „Einfügen/Zeichnung“ und anschließendem Strg+V ein.

¯ Google Tabellen kann auch Bilder aus der Zwischenablage übernehmen, aber nur auf einem Umweg. Der Menü-Befehl „Einfügen/Bild“ führt hier nicht zum Ziel, da Sie dort nur Dateien auswählen oder URLs zu Bilddateien angeben können. Wenn Sie stattdessen auf „Einfügen/Zeichnung“ klicken, öffnet sich der Bildeditor, in dem Sie den Inhalt der Zwischenablage mit Strg+V einfügen können. Das funktioniert nicht nur mit Zeichnungen, sondern auch mit Text oder Bildern. Anschließend übernehmen Sie das Bild mit einem Klick auf „Speichern & schließen“. Das Bild schwebt dann über der Tabelle und Sie können es an eine beliebige Stelle schieben und frei skalieren. (db@ct.de)