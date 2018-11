Cloud-Sicherung mit geringem lokalen Speicher

¯ Ich möchte in meinem nächsten Urlaub mein Notebook zur Fotosicherung verwenden und die Dateien auch gleich in die Cloud sichern. Gerne würde ich OneDrive verwenden, aber mein Notebook hat nur eine 64-GByte-SSD. Die dürfte zu klein sein. Kann ich die Fotos auch nur in der Cloud sichern?

OneDrive-Magie: Importierte Fotos sind online verfügbar, belegen aber keinen lokalen Speicherplatz.

¯ OneDrive kennt dazu die Funktion „Files on Demand“. Aktivieren Sie in den OneDrive-Einstellungen zunächst unter „Automatisch speichern“ den automatischen Import von Fotos und Videos. OneDrive sucht dann bei jedem Einstecken der Kamera oder der Speicherkarte nach neuen Dateien und sichert diese in einem mit dem aktuellen Datum benannten Ordner unter Bilder\Kameraimporte.

Dann setzen Sie unter dem Reiter „Einstellungen“ den Haken bei „Dateien bei Bedarf“. So nutzt OneDrive den lokalen Speicherplatz nur als temporären Speicher: Nachdem die Fotos in der Cloud sind, gibt die Software den Platz wieder frei, behält aber den Eintrag im Dateisystem.

Ein Doppelklick auf das Foto führt zum sofortigen Download der Datei, die dann wieder den notwendigen Speicherplatz belegt. Im Kontextmenü befindet sich ein Eintrag namens „Speicherplatz freigeben“; damit lässt sich der ursprüngliche Zustand wiederherstellen. Beachten Sie dabei, dass OneDrive dazu eine Online-Verbindung benötigt, aufgrund der Datenmengen am besten per WLAN. (ll@ct.de)