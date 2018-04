Datenarchivierung auf Festplatten

¯ Ich sichere meine wichtigen Daten regelmäßig auf eine externe Festplatte, die dann im Safe landet. Aber wie lang sind sie dort sicher? Keine Speicherung hält ewig. Sollte man die Daten von Zeit zu Zeit neu schreiben? Gibt es ein Programm, das die Platte „refreshen“ kann?

¯ Festplatten sind durchaus in der Lage, ihre Daten einige Jahre zu erhalten, auch ohne Refresh. Funktionen zum Refresh sind uns auch nicht bekannt. Allenfalls die Sicherung auf einer zweiten Platte – die ja sowieso sinnvoll ist – erfüllt diesen Zweck. Sie könnten den Datenbestand bei ausreichendem Platz natürlich ein zweites Mal auf die Platte kopieren, gegen einen Laufwerksausfall schützt dies jedoch nicht.

Hersteller Western Digital garantiert für die Daten auf seinen Festplatten eine Lagerdauer von mindestens einem Jahr und setzt dabei eine Umgebungstemperatur zwischen 0 und 70 °C sowie eine Luftfeuchtigkeit zwischen 5 und 95 Prozent voraus. Für eine Langzeitlagerung über fünf Jahre hinaus gäbe es keine durch Tests belegten Spezifikationen.

Daten auf eingelagerten Festplatten sind durch drei Prozesse gefährdet: Entmagnetisierung, Korrosion der Scheiben und Schreib-/Leseköpfe sowie sich zersetzende Schmiermittel in den Lagern. Dass das Speichermedium seine Magnetisierung verliert, ist laut Angaben von WD trotz immer höherer Datendichte auch bei Langzeitlagerung praktisch ausgeschlossen. Gegen Korrosion hilft vor allem eine Lagerung in gemäßigtem Klima (Temperatur unter 30 °C, Luftfeuchtigkeit höchstens 50 %). Zur Haltbarkeit der Schmiermittel gibt es laut WD keine belastbaren Langzeittests. Festplatten sollten selbstverständlich nicht in der Nähe von Magneten gelagert werden. (ll@ct.de)