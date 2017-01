Desinfec’t: Dateiliste nach Änderungsdatum erstellen

¯ Ich habe einen mit Viren infizierten Windows-Rechner und würde gerne mit Desinfec’t 2016 eine sortierte Liste der Ordner und Dateien (mit Datum und Uhrzeit) erstellen, die zwischen dem letzten Backup (1. 12. 2016 15:30) und dem wahrscheinlichen Infektionszeitpunkt (6. 12. 2016 13:37) erstellt oder geändert wurden. Da ich mich mit der Linux-Kommandozeile nicht auskenne, ist mir das nicht gelungen.

¯ Dafür legen Sie zunächst mit mkdir times ein leeres Verzeichnis an und wechseln mit cd times in dieses. Anschließend legen Sie mit touch -d "15:30 2016-12-01" backup und touch -d "13:37 2016-12-06" infection Dateien mit passendem Zeitstempel an. Anschließend schreibt der Befehl find <Verzeichnis> -type f -newer ./backup ! -newer ./infection > list.txt alle Dateien und Ordner im angegebenen Verzeichnis in eine Textdatei, welche zwischen diesen beiden Zeitpunkten verändert oder angelegt wurden. Ersetzen Sie dabei <Verzeichnis> durch den Ordner, unter dem der Datenträger mit dem infizierten Windows in Desinfec’t eingebunden wurde. Dieser Tipp funktioniert übrigens auch bei jeder anderen Linux-Distribution. (ju@ct.de)