Docker-Netz beschnüffeln

¯ Für ein Projekt habe ich diverse Docker-Container zusammengesteckt und miteinander vernetzt. Jetzt würde ich gern den Netzwerkverkehr gezielt an verschiedenen Stellen belauschen. Dafür bieten sich auf dem Docker-Host diverse veth-Geräte an, die dort in einer Bridge stecken. Deren Name hat Docker um eine siebenstellige Hexadezimalzahl ergänzt. Ich finde keinen Zusammenhang zwischen Containern und dieser Bezeichnung. Gibt es einen?

¯ Sie können einen solchen über Einträge im /sys-Verzeichnisbaum herstellen. Lesen Sie es in dem Docker-Container, dessen veth-Interface Sie ermitteln wollen, mit folgendem Befehl aus (eth0 ist zu ersetzen, wenn Sie es auf eine andere Netzwerkschnittstelle abgesehen haben):

cat /sys/class/net/eth0/iflink

Die aus iflink ausgegebene Zahl können Sie auf dem Host-System für die Suche ebenfalls in /sys einsetzen. Hat der Befehl etwa 1488 ausgegeben, sieht das wie folgt aus:

grep -l "1488" $(find /sys/devices/:

.virtual/net -name "ifindex")

Sie erhalten nun den vollständigen Pfad, der auch den Namen des veth-Geräts mit der siebenstelligen Hexadezimalzahl enthält. (ps@ct.de)