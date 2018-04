Eigene Ansichten im Google-Kalender

¯ Für die Verwaltung meiner Termine nutze ich die Web-Oberfläche des Google-Kalenders. Zusätzlich zu deren vordefinierten Ansichten – Tag, Woche, Monat und so weiter – würde ich mir eine Darstellung wünschen, bei der ich das kommende Wochenende auf einen Blick sehe, also Freitag, Samstag und Sonntag dieser Woche. Kennen Sie einen Trick, um so eine Ansicht zu erzeugen?

Die Web-Oberfläche des Google-Kalenders lässt dem Benutzer volle Freiheit bei der Auswahl der anzuzeigenden Tage.

¯ Unter Zuhilfenahme des kleinen Monatskalenders links oben auf der Seite können Sie einen beinahe beliebigen Zeitraum einstellen: Fahren Sie dort mit dem Mauszeiger auf das erste gewünschte Datum, drücken Sie die Maustaste und bewegen den Cursor mit gedrückter Taste auf den letzten anzuzeigenden Tag. Auf diese Weise können Sie einen bis sieben Tage frei auswählen. Selektieren Sie mehr als sieben Tage, markiert der Kalender automatisch ganze Wochen; so bekommen Sie bis zu vier Wochen auf den Schirm. (hos@ct.de)