Eingeklemmter Power Button am iPad

¯ Seit einem Sturz auf den Küchenboden klemmt der Einschaltknopf meines iPad Air – er lässt sich nicht mehr drücken. Das iPad läuft aber ohne Probleme, abgesehen davon, dass ich es nicht mehr mit dem Einschaltknopf sperren oder ausschalten kann. Eine Reparatur wäre mir zu teuer. Gibt es vielleicht einen Workaround, um es weiternutzen zu können?

Mit „AssistiveTouch“ kann man das iPad ganz ohne Power Button sperren, neu starten und ausschalten.

¯ Bei defekten Knöpfen hilft die iOS-Funktion „AssistiveTouch“. Tippen Sie in den Einstellungen Ihres iPads auf den Menüpunkt „Allgemein“, gefolgt von „Bedienungshilfen“ auf der rechten Bildschirmseite. Aktivieren Sie unter „Interaktion“ die Funktion „AssistiveTouch“. Nun blendet iOS am rechten Bildschirmrand einen grau hinterlegten Punkt ein. Ein Fingertipp auf diesen öffnet ein Menü, dem Sie unter „Hauptmenü anpassen“ in den AssistiveTouch-Einstellungen bis zu acht Funktionen zuweisen können. Selbst der Home Button lässt sich bei einem Defekt mit AssistiveTouch wenigstens teilweise ersetzen.

Bei einem defekten Einschaltknopf bietet sich außerdem an, zum Ausschalten länger auf „Bildschirm sperren“ zu drücken. Das iPad blendet dann die Option „Ausschalten“ ein. Bedenken Sie jedoch, dass Sie ausgeschaltete iPads mit defektem Einschaltknopf nur mithilfe des Ladegeräts wieder starten können. (mre@ct.de)