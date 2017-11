Fall Creators Update schlägt auf dem Mac fehl

¯ Auf meinem Mac läuft neben macOS (High Sierra) auch Windows 10 Pro (Version 1607) in einer Boot-Camp-Partition. Der Versuch, per Windows Update das Fall Creators Update einzuspielen, schlägt wiederholt fehlt. Beim Upgrade-Versuch vom USB-Stick aus zeigte mir das System den Fehler 0xC1900101 – 0x30018. Eine Recherche im Internet ergab, dass es sich wohl um ein Treiberproblem handelt, doch die genannten Lösungsvorschläge, etwa ein manuelles Update der Treiber von der Herstellerseite oder via Windows Update, blieben bei mir erfolglos.

¯ Wie Sie richtig vermutet haben, handelt es sich um ein Treiberproblem, das Windows von sich aus nicht lösen kann, weil Apple zum Teil angepasste Treiber verwendet. Der einfachste Weg ist, Apples aktuelles Treiberpaket für Windows 10 unter macOS herunterzuladen. Starten Sie dazu das Tool Boot-Camp-Assistent und wählen Sie in der Menüleiste „Aktion/Windows Supportsoftware laden“. Das heruntergeladene Paket führen Sie dann manuell unter Windows aus und folgen den weiteren Anweisungen. Windows wird einen Neustart verlangen. Danach sollte sich das Fall Creators Update installieren lassen. (bkr@ct.de)