Falle: Das MS-Konto und der Administrator

¯ Unter bestimmten Umständen kann man unter Windows ein skurriles Problem produzieren. Voraussetzung ist das Aktivieren des standardmäßig deaktivierten Kontos namens „Administrator“, welches eigentlich nur für Notsituationen gedacht ist. Details zu diesem Konto hatten wir in einer FAQ in c’t 11/2018 ab Seite 158 veröffentlicht. Dieses Konto ist ein herkömmliches Benutzerkonto, das Anmelden daran mit den Anmeldedaten eines Microsoft-Kontos ist eigentlich nicht vorgesehen. Details zu dieser Art der Anmeldung standen in einer weiteren FAQ in c’t 23/2018 ab Seite 176. Beide FAQs finden Sie auch online über ct.de/yvq5.

Fatalerweise kann man die Anmeldung an das Konto „Administrator“ auf einem Umweg doch auf das Verwenden eines Microsoft-Kontos umstellen. Hintergrund ist die Falle, die Microsoft Windows-Nutzern bei der Anmeldung im Store oder an eine App stellt: Diese Anmeldung erfordert nicht nur ein Microsoft-Konto, sondern stellt standardmäßig auch gleich die Anmeldung an Windows selbst darauf um. Es geht zwar ohne, doch diese Alternative hat Microsoft getarnt: Als einzige Schaltfläche steht nämlich nur „Weiter“ zur Verfügung und ein Klick darauf stellt alles um. Man muss also stattdessen auf die Idee kommen, auf den unscheinbaren Link „Nur Microsoft-Apps“ zu klicken. Wer das an dieser Stelle versäumt, hat das Konto „Administrator“ dauerhaft ans Microsoft-Konto gebunden. Denn anders als bei anderen Konten fehlt bei diesem in den Einstellungen unter „Konten“ der Link „Stattdessen mit einem lokalen Konto anmelden“. Einen Weg, es trotzdem wieder rückgängig zu machen, kennen wir bislang nicht. Laut Microsoft hilft nur eine Neuinstallation des Betriebssystems. (axv@ct.de)