Festplatten entsorgen

¯ Ich habe etliche Kilo alter Festplatten, die ich der Entsorgung zuführen möchte. Nun habe ich gelesen, dass eine Schattenwirtschaft funktionstüchtig ins Recycling gegebene Platten auf verwertbares Material untersucht. Wie kann ich sicherstellen, dass das keinen Erfolg hat?

Sie müssen Ihre alte Festplatte nicht gleich erschießen – gründlich löschen genügt, damit im Schatten von Deponien keine verwertbaren Informationen mehr schürfbar sind.

¯ Die sicherste Methode ist es, die Datenträger eigenhändig physisch zu zerstören: auseinandernehmen, kaputtkloppen oder als Zielscheibe auf dem Schießstand verwenden. Für die Entsorgung dieser Reste bleibt dann immer noch der Elektroschrott auf dem nächstgelegenen Wertstoffhof. Wer es weniger martialisch mag, kann die Daten auch löschen, indem er die gesamte Platte einmal überschreibt. Wenn auf den Festplatten personenbezogene oder gar besonders schützenswerte Daten gespeichert sind, gelten strenge Vorschriften, wie diese zu behandeln sind, siehe c’t 8/16 auf Seite 136.

Unter Linux gelingt das einfache Löschen mit dd. Windows-Nutzer verwenden als Admin am besten diskpart, lassen sich die Liste der Platten mit list disk ausgeben, wählen mit sel disk x die zu löschende Platte aus (x ist dabei durch die Nummer der Platte zu ersetzen) und fordern das Programm dann mit clean all auf, die vollständige Platte mit Nullen zu beschreiben; ein clean ohne all genügt nicht.

Dem systematischen Datamining im Schatten von Deponien irgendwo auf der Welt entgeht man sowohl mit der Zerstörung als auch mit dem Löschen. Eine in der Praxis zu vernachlässigende Unsicherheit bleibt: Professionelle Datenretter könnten unter Umständen noch einzelne Bits von einer solchen Platte kratzen – doch arbeiten die nicht im Erpressungsgeschäft. (ps@ct.de)