Fotos vom alten iPhone aufs neue übertragen

¯ Ich habe vor Kurzem das neue iPhone X gekauft und wollte nun die Fotos von meinem alten 6s auf mein neues iPhone übertragen. Beim Einrichten hat es alle meine Einstellungen und Apps übernommen, es fehlen aber die Bilder, da mein iCloud-Speicher nicht ausreicht, um die Fotos zwischenzuspeichern. Welche Möglichkeiten gibt es, die Bilder zu übernehmen, ohne den iCloud-Speicher zu erweitern?

¯ Am einfachsten wäre es, ein Offline-Backup via iTunes vom alten Gerät anzufertigen und aufs neue zu spielen. In den Backup-Einstellungen von iTunes müssten Sie anstelle der iCloud „dieser Computer“ wählen.

Wenn die Fotos bereits auf dem PC oder Mac liegen, funktioniert es auch ohne Backup. Verbinden Sie dazu das iPhone mit dem PC und öffnen Sie iTunes. Unter „Fotos“ setzen Sie einen Haken bei „Fotos synchronisieren“, wählen unter „Fotos kopieren von“ den Ordner mit den Fotos aus und wenden dies dann an. (hcz@ct.de)